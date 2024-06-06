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İnternet tarifelerine büyük zam

İnternet tarifelerine büyük zam
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Türk Telekom‘da internet ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren zamlanıyor. İşte yeni zamlı tarifeler...

Türk Telekom'un, toptan internet tarifesine büyük zam geliyor. Zamlar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulamaya girecek.

En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek.

Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek.

Türk Telekom resmi internet hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

Zamlı tarifeler belli oldu

Türk Telekom‘da internet ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren zamlanıyor. İşte yeni zamlı tarifeler...

Türk Telekom‘da internet ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren zamlanıyor. İşte yeni zamlı tarifeler...

Etiketler internet bağlantı ücreti internet tarifesi internet tarife ücret
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