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  4. 13 Eylül 2018 16:34

Dr Disrespect Canlı Yayında Saldırıya Uğradı

E-spor ve video oyunu platformu olan Twitch‘in ünlü isimlerinden Dr Disrespect canlı yayın esnasında, saldırıya uğradı.

Dr Disrespect Canlı Yayında Saldırıya Uğradı
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Twitch dünyasının takip edilen isimlerinden biri olan Dr Disrespect, Black Ops 4 canlı yayınını gerçekleştirirken saldırıya uğradığı. Saldırının henüz kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Canlı yayın esnasında, evinin üst camının kırıldığını duyan ünlü Twitch yayıncısı, ” Şu anlık yayını burada ara vermek zorundayım, biri evimize ateş ediyor” sözleri ile yayına ara verdi.

Bir süre sonra yayına geri dönen yayıncı, ailesinin ve kendisinin güvende olduğunu ve ikinci kez saldırıya uğradığını belirterek tepki gösterdi.

Konu ile ilgili olarak yerel polis suçluları yakalamak için detaylı incelemelerin başlattı.

TeknoEkip.com

Dr Disrespect
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