Dr Disrespect Canlı Yayında Saldırıya Uğradı

Twitch dünyasının takip edilen isimlerinden biri olan Dr Disrespect, Black Ops 4 canlı yayınını gerçekleştirirken saldırıya uğradığı. Saldırının henüz kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Canlı yayın esnasında, evinin üst camının kırıldığını duyan ünlü Twitch yayıncısı, ” Şu anlık yayını burada ara vermek zorundayım, biri evimize ateş ediyor” sözleri ile yayına ara verdi.

Bir süre sonra yayına geri dönen yayıncı, ailesinin ve kendisinin güvende olduğunu ve ikinci kez saldırıya uğradığını belirterek tepki gösterdi.

Konu ile ilgili olarak yerel polis suçluları yakalamak için detaylı incelemelerin başlattı.