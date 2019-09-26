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  4. 26 Eylül 2019 10:18

OECD'den dikkat çeken rapor: İnternet okuldan soğutuyor

OECD'nin yeni yayınladığı rapora göre Türkiye'de kendisini okula ait hisseden öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 25 azaldı. PISA kapsamında değerlendirilen ekonomilerin çoğunluğunda benzer bir tablo ortaya çıkarken, Türkiye gerilemenin en fazla olduğu ülke oldu. OECD'ye göre bu düşüşün ardında internet yatıyor.

OECD'den dikkat çeken rapor: İnternet okuldan soğutuyor
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2003, 2012 ve 2015 kapsamında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle birçok anket çalışması düzenledi.

 Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberine göre organizasyonun üç dönemde yaptığı anketler, 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okula aidiyet hislerinin ülkelerin büyük çoğunluğunda zayıfladığını gösteriyor. 

NEDENİ SÜREKLİ ÇEVRİMİÇİ OLMAK

OECD'nin analizine göre, gerilemenin ardında ergenlerin sanal dünyada geçirdiği sürenin artması yatıyor. Öğrencilerin online dünyadaki varlığı artarken, okul topluluklarıyla kurulan yüz yüze iletişim imkânlar da daraldı. OECD verileri özellikle 2012'den itibaren 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin mobil online internet servislerindeki varlığının büyük bir hızla arttığını gösteriyor.
 
 
 

Hürriyet

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Türkiye , Öğrenci , Okul , Pisa , Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
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