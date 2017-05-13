Telefondan banka hesabına girenlere virüs uyarısı

Türkiye dahil dünya genelinde büyük yankı uyandıran WanaCrypt0r 2.0 saldırısının şoku henüz atlatılamamışken, bu kez de mobil bankacılığı hedef alan bir zararlının Türkiye'nin önde gelen bankalarını hedef aldığı ve kullanıcıların şifrelerini çalma riski ortaya çıktı.



Global Antivirüs firması ESET'in araştırmacılarından Lukas Stefanko, uzun süredir Android cihazlar üzerinde zararlı yazılım arayan ve bu konuda araştırmalar yapan bir isim. Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulunan Stefanko, Google Play Store üzerinden yeni bir zararlı yazılım keşfettiğini ve bu zararlının Türkiye'ye sıçradığını, tehlikenin büyük olduğunu belirtti.

Banka isimlerini de bir bir paylaşan Stefanko'ya göre büyük bankalar da dahil Türkiye'de Android cihazlar üzerinden mobil bankacılık hesabına girenlerin hesapları tehlike altında.

YENİ BİR ZARARLI DEĞİL

BankBot adını taşıyan bu Android zararlısı ilk olarak Rusya'daki bankaları hedef alan bir zararlı olarak ortaya çıktı. Rusya'nın ardından İngiltere, Avusturya ve Almanya'ya yayılan zararlı Google'ın tüm müdahalelerine rağmen güvenlik bariyerlerini bir bir aşarak telefonlara bulaşabiliyor.

Bankacılık dışında, Whatsapp, Facebook, Uber, Snapchat ve YouTube gibi platformlara da girebilen ve kullanıcıların özel bilgilerine ulaşabilen zararlı, sadece kullanıcıların özel bilgilerine erişmekle kalmıyor; aynı zamanda SMS akışını da bozarak kullanıcıların çift adım güvenlik bariyerini de yerle bir edebiliyor.