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  4. 15 Ağustos 2019 16:32

Twitter DM içinde arama özelliği geliştiriyor

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, DM içinde arama yapabilecek yeni bir arama fonksiyonu geliştiriyor. Bu fonksiyonun aktif olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Twitter DM içinde arama özelliği geliştiriyor
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Yeni özellik, kullanıcıların birbirine gönderdiği özel mesajlar içinde, belli bir kelimeyi veya görseli aramayı sağlayacak.

Yeni arama fonskiyonu ile çok eski tarihlere kadar uzanan geniş mesaj arşivini kolayca tarayıp aradığı mesaja ulaşabilecek kullanıcılar için Twitter daha kullanışlı olacak.

Yeni arama fonksiyonu sayesinde daha fazla kullanıcının Twitter’ı daha etkin ve yoğun olarak kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Twitter henüz yeni özelliğin yayın tarihini açıklamış değil ve arama fonksiyonunun detayları da netleşmiş değil.

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