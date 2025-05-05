İnternette bir devrin sonu: Skype tarih oldu

2003 yılında kullanıma sunulan popüler iletişim uygulaması Skype, bugün itibariyle faaliyetlerini durdurdu.

Microsoft, 2003 yılında kullanıma sunulan Skype'ın fişini çekti.

300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak bir dönem küresel iletişimde önemli bir yer edinen Skype, 20 yılın ardından tarihe karıştı.

Microsoft, bu kararı, kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla aldığını duyurdu ve bundan sonra tüm iletişim ve işbirliği ihtiyaçları için Teams platformuna odaklanacaklarını belirtti.

Skype kullanıcılarının verileri, otomatik olarak Teams platformuna aktarılacak.



