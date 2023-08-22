Kripto para borsasından sürpriz yapay zeka adımı

Kripto para borsası BingX, stratejik yatırım kuruluşu Bing Ventures aracılığıyla, yapay zekâ (AI) ve web3 girişimi olan Moonbox'a yatırımda bulunduğunu duyurdu.

Kripto para borsası BingX'in yatırımıyla ilgili açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, “Moonbox'ın yapay zekâ ve Web3'ü birleştirmesi, bizi sınırsız olasılıkların olduğu bir geleceğe doğru götüren vizyoner bir yakınlaşmayı sergiliyor. Bing Ventures olarak bu yenilikçi güçle iş birliği yaparak, Moonbox'ın teknolojinin evrimini ve toplum üzerindeki etkisini katalize edeceği şüphesiz olan yolculuğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bu yatırım, Moonbox'ın ürün büyümesini daha da hızlandıracak ve gelişen Web3 ve NFT ekosistemine yönelik uygulamaları beslemek için en son üretken yapay zekâdan yararlanan temel teknolojisini geliştirecek” ifadelerini kullandı.

Marka tarafından Moonbox ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Moonbox, dijital ortamın yeniden şekillendirilmesine yönelik benzersiz bir yaklaşıma sahip. Moonbox, 2023'ün sonuna kadar sanat ve filmden ilham alan bir dizi üretken yapay zekâ destekli NFT ve uygulama başlatmaya hazırlanıyor. Yapay zekâ etkileşim katmanının eklenmesiyle, NFT'lerin kullanıcılar için daha ilgi çekici, eğlenceli ve tatmin edici olacağına ve sonuçta NFT'lerin filmler ve kısa videolar gibi daha fazla içerik oluşturma türünde kullanılacağına inanıyor. Yapay zekâ destekli etkileşim platformunu hayata geçirmeyi planlayan Moonbox, bireyler için sürükleyici deneyimler geliştirmede dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedefliyor."