Minecraft Tetris’in rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Video oyunlarının piyasaya sürülmesinden bugüne kadar en çok satılan oyun 170 milyon satış rakamı ile Tetris oyunu oldu. Minecraft 144 milyonluk satış rakamı ile tüm zamanların en çok satılan 2. Video oyunu olmaya hak kazandı. Grand Theft Auto V (GTA 5) ise 85 milyonluk satış rakamı ile 3. Sıradaki yerini aldı.

Sadece birkaç yılda bu denli bir satış rakamına ulaşan Minecraft, dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından beğeni ile oynanıyor. Peki bu kadar çok insan tarafından oynanmasının sırrı neydi?

Minecraft bilindiği üzere her yaştan insana hitap eden ve son derece özgür bir oyun keyfi sunan bir yapım. Oyunu oynayanların ortalama yaşı 24 olan bu oyun 7’den 70’e herkes tarafından beğeni ile oynanıyor. Bunun yanı sıra oldukça basit bir oyun olması ve her türlü bilgisayarda rahatlıkla oynanabilmesi onu bu denli çok oynanan oyunların arasına soktu. Nitekim GTA 5 oynayabilmek için günümüzde insanların bir servet ödemesi gerekiyor.

Dünyanın En Çok Oynanan Oyunu Olmak Üzere!

Minecraft geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 122 milyon satış rakamına sahipti. Buda demek oluyor ki her ay ortalama 2 milyon kişi tarafından satın alınıyor. Eğer istatistikler bu yönde devam ederse yaklaşık 13 ay sonra dünyanın en çok satan video oyunu olmaya hak kazanacak gibi duruyor. Bir nevi yılların eskitemediği yerini dolduramadığı efsane Tetris oyununu tahtından edebilir.