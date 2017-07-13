SON DAKİKA
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A VERİLEN HAPİS CEZASI KARARI BOZULDU !
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 13 Temmuz 2017 17:23

iPhone o iş adamını milyarder yaptı !

Apple'ın 2 ay sonra açıklamayı planladığı yeni iPhone, dünyanın en büyük çip üreticisi firmanın tepesindeki ismi milyarder yaptı.

iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
A+ A-

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing'in (TSMC) Yönetim Kurulu Başkanı Morris Chang, eylülde yeni model iPhone'unu duyurmayı planlayan Apple sayesinde milyarderler sınıfına girdi.

Tayvan merkezli şirketin değerinin son bir yılda yüzde 27 artması, şirkette yüzde 0,5 hissesi olan Chang'in servetini 1 milyar dolara çıkardı. Piyasa değeri 183 milyar dolara çıkan TSMC, Tayvan Borsası'nın en değerli şirketi oldu.

Credit Suisse Hisse Senedi Analisti Randy Abrams'a göre, yeni iPhone'un gelirleri katlayacağı beklentisi ile yeni nesi otomobil, yüksek performanslı bilgisayarlar ve "Nesnelerin İnterneti" teknolojilerindeki gelişmeler, TSMC değerlemesindeki olumlu havanın nedenleri.

86 yaşındaki Morris Chang, Tayvan hükümetinin de desteğini alarak 1987'de TSMC'yi kurdu. Bugün ülkenin Ulusal Kalkınma Fonu, yüzde 6,4'lük payla şirketin en büyük hissedarı.  

 

yeni iphone , iphone 8 , iphone