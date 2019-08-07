Sanal alemde TikTok depremi! Boşanan da var intihar eden de...

Türkiye dahil 150’den fazla ülkede 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video paylaşım, mesajlaşma ve canlı yayın uygulaması TikTok, içerik serbestliği nedeniyle ailelerden büyük tepkiler almaya başladı. Murat Güldüren'in Posta'daki yazısına göre ücretsiz indirilen platformda eğlenceli videolar olduğu gibi küfürlü ve erotizm içerikli pekçok ahlak dışı videolara da rastlamak mümkün. Hatta TikTok kullanmasına izin verilmediği için intihar edenler bile var.

TikTok'un başörtülü fenomeni ve eşinden olay açıklamalar