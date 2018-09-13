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  4. 13 Eylül 2018 15:10

Üst üste geliyor ! iPhone alacaklara bir kötü haber daha

iPhone X'ten farklı olarak tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin kutusundan artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.

Üst üste geliyor ! iPhone alacaklara bir kötü haber daha
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Cepler bu kez fena yanacak ! Yeni iPhone'lar tanıtılıyor Cepler bu kez fena yanacak ! Yeni iPhone'lar tanıtılıyor

iPhone X'ten farklı olarak dün akşam tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin içinden artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. Yani gerektiğinde parasını verip ayrıca satın almanız gerekecek!

Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların canını sıkacak bir gelişme de oldu. iPhone X'lerin içinden halihazırda ücretsiz olarak çıkan ve standart kulaklıkların yeni nesil lightning girişte de kullanılabilmesini sağlayan kulaklık dönüştürücü artık yeni iPhone'ların kutusundan çıkmayacak. Yani 79 TL ödeyerek ayrıca bu ara kabloyu satın almanız gerekecek.

Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.

Lansmanları gerçekleştirilen yeni iPhone modelleri ve iPhone 8 serisi dahil olmak üzere artık hiçbir yeni iPhone modelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.

DHA

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