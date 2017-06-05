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  4. 05 Haziran 2017 17:03

WhatsApp’ta bu mesaj gelirse hemen silin!

İngiltere'de yaşanan bir WhatsApp dolandırıcılığının Türkiye'ye sıçramasından korkuluyor. Kullanıcılara gelen WhatsApp süreniz doldu mesajı tehlikeli sayfalara yönlendiriyor.

WhatsApp’ta bu mesaj gelirse hemen silin!
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Akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezi olan uygulamlarından olan WhatsApp’la ilgili tehlikeli bir mesaj İngiltere’deki birçok kullancıyı etkilemeye başladı. Gelen mesajda yazan WhatsApp süreniz doldu” mesajı, ömür boyu kullanım için 0.99 Pound (4.5 TL) ücret ödemenizi istiyor.

MESAJLARINIZI ELE GEÇİREBİLİRLER!

Gelen mesajda yer alan link aracılığıyla yönlendirilen sayfa tehlikeli içerikleri telefonunuza bulaştırmanıza neden oluyor. Bağlantıya tıklamak, bütün listenizi ve mesajlaşmalarınızı kötü amaçlı kişilere teslim edebilir.

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