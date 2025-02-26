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NASA evrenin üç boyutlu haritasını çıkaracak

NASA evrenin üç boyutlu haritasını çıkaracak
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NASA, evrenin en ayrıntılı ve renkli üç boyutlu haritasını oluşturmak için harekete geçti. ''SPHEREx'' adlı proje, evrenin en büyük gizemlerini aydınlatmaya yardımcı olacak.

SPHEREx, 28 Şubat Cuma günü uzaya fırlatılacak ve önümüzdeki iki yıl boyunca gökyüzünü dört kez tarayacak. Misyonun sonunda, gökyüzündeki her nokta 102 farklı kızılötesi renk tonuyla kaydedilmiş olacak.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'den astrofizikçi ve SPHEREx proje bilimcisi Olivier Dore, gökyüzündeki her şeyi inceleyeceklerini söyleyerek, “Her pikselin spektrumunu ölçeceğiz. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve kuyruklu yıldızlar dahil olmak üzere her tür nesneyi analiz edeceğiz” dedi.

SPHEREx'in üç ana hedefinin bulunduğu bildirildi. Büyük Patlama'dan hemen sonra evrenin nasıl göründüğünü araştırmak, tüm galaksilerden yayılan ışığı haritalayarak evrendeki ışığın toplam miktarını ölçmek ve Samanyolu'ndaki su ile yaşam için kritik diğer elementlerin varlığını belirlemek. Bu hedeflere ulaşmak için SPHEREx, evrendeki ışığın spektrumlarını analiz edecek ve ışık kaynağının uzaklığına ve hareket yönüne dair bilgiler sunacak.

450 MİLYON GALAKSİNİN HARİTASI ÇIKARILACAK

SPHEREx'in sonunda oluşturacağı üç boyutlu (3D) harita, 450 milyon galaksinin göreceli konumlarını içerecek. Bu veriler, evrenin erken döneminde gerçekleştiği düşünülen kozmik enflasyon teorilerini test etmek için kullanılacak. SPHEREx ayrıca evrenin başlangıcından bu yana yayılan tüm ışığı hesaplamak amacıyla kullanılacak. Veriler, ışığın nereden geldiğini, ne zaman yayıldığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olacak.

SPHEREx, Samanyolu’ndaki su buzu, karbondioksit ve karbonmonoksit gibi yaşam için kritik bileşenleri araştırarak, potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin oluşum koşullarını aydınlatacak. Bu elementlerin moleküler bulutlardaki varlığı, bu bileşenlerin genç gezegenlere taşınma olasılığını artırıyor. SPHEREx’in topladığı veriler, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi daha dar fakat derin görüş yeteneğine sahip gözlemevleri ile birleştirilerek bilim insanlarına daha kapsamlı analiz fırsatı sunacak.

DHA

Etiketler nasa evren gökyüzü
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