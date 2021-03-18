NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı

NASA, Perseverance adlı uzay aracının 7 Mart tarihinde Mars'ın Jezero kraterinde sürüşü sırasında çekilen ses kayıtlarını yayınladı.

Kayıtta Mars yüzeyinde hareket eden aracın metal tekerleklerin sesi duyuluyor. NASA'da kıdemli bir mühendis olan Vandi Verma, "Pek çok insan fotoğraflardan tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Ancak sesi de dinleyince ve araç kayalar üzerinde hareket ederken, tekerlekleri oldukça gürültü çıkarıyor" dedi.