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Netflix Türkiye'den bir zam daha

Netflix Türkiye'den bir zam daha
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Netflix Türkiye, yeni yılın girmesiyle birlikte ücretlerinde artışa gitti. Artışın ardından en yüksek abonelik paketi 229,99 TL'ye ulaştı.

Netflix Türkiye, eylül ayında ücretlerini yüzde 50’nin üzerinde artırmasının ardından 4 ay sonra yeniden zam kararı aldı. 

Netflix’in sitesinden yapılan açıklamaya göre zamla birlikte 99,99 TL olan en düşük temel plan fiyatı 119,99 TL'ye yükseldi. 

Standart planın fiyatı ise 149,99 liradan 176,99 liraya yükseldi. Özel planın yeni fiyatı da 229,99 TL oldu.

Netflix Türkiye, yeni yılın girmesiyle birlikte ücretlerinde artışa gitti. Artışın ardından en yüksek abonelik paketi 229,99 TL'ye ulaştı.

Öte yandan yeni fiyatlandırma şimdilik sadece yeni abonelikler için geçerli olacak.

Mevcut aboneler, bir süre daha eski fiyattan paketlerini kullanabilecek.

Etiketler netflix netflix abonelik ücretleri netflix ücretleri
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