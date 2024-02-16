  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. OpenAI'den akıl almaz yeni bir yapay zeka daha

OpenAI'den akıl almaz yeni bir yapay zeka daha

Güncelleme:

OpenAI, metin komutlarıyla bir dakikaya kadar gerçekçi ve yaratıcı videolar oluşturabilen Sora’yı tanıttı. Tanıtım için yapay zeka Sora tarafından hazırlanan video ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

ABD merkezli teknoloji şirketi OpenAl, yeni yapay zeka modeli Sora’yı tanıttı.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

 Sora'nın 'metinden videoya' yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

SANATÇI, TASARIMCI VE FİLM YAPIMCILARININ ERİŞİMİNE AÇILDI

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

AA

Etiketler openAI sora yapay zeka video yapay zeka ile video yapmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vizyonda bu hafta: 8 film izleyiciyle buluşacak Vizyonda bu hafta: 8 film izleyiciyle buluşacak İnfial yaratan taksici cinayetinin zanlısı kendini böyle savundu İnfial yaratan taksici cinayetinin zanlısı kendini böyle savundu İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı Vahşi cinayetinden zanlısından kan donduran istismar itirafı: ''Hayatımı mahvetti'' Vahşi cinayetinden zanlısından kan donduran istismar itirafı: ''Hayatımı mahvetti'' TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar Apple'a büyük şok! Her an dünya iade rekoru kırılabilir Apple'a büyük şok! Her an dünya iade rekoru kırılabilir