PornHub'dan YouTube'a itiraz: ''Yetişkin endüstrisine yönelik bir ayrımcılık''

Yetişkin içerik platformu PornHub'ın YouTube hesabı, çok sayıda topluluk kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle Google tarafından kapatıldı. Karara itiraz eden PornHub yönetimi, söz konusu kararın 'yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın yeni bir örneği' olduğunu söyledi.

"YouTube'u bünyesinde barındıran ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler yetişkin içerik platformları arasındaki PornHub'ın YouTube hesabını kapattığını duyurdu.

Pazarlama amacıyla kullanıldığı belirtilen YouTube hesabına ilişkin, 'topluluk kurallarına aykırı içerikler barındıran internet sitelerine bağlantı verdiği' gerekçesiyle yapılan çok sayıda bildirim yapıldığını belirten Google, bu nedenle PornHub hesabının kaldırılması kararı alındığını kaydetti.

Konuya dair Variety'ye açıklama yapan YouTube sözcüsü Jack Melon, "Politikalarımızı herkese eşit şekilde uyguluyoruz. Tekraren kural ihlalinde bulunan veya tamamen ihlal bulunduran içeriklere tahsis edilen kanallar kapatılıyor" dedi.

Ancak PornHub söz konusu suçlamanın gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Platformun sahibi MindGeek şirketinin bir sözcüsü, Variety dergisine verdiği demeçte, YouTube hesabı üzerinden yetişkin içerik sitelerine link verildiği iddialarını 'kesin bir dille' yalanladı:

"Ne yazık ki bu karar yalnızca, yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın bir örneği."

YouTube hangi topluluk kurallarının ihlal edildiğini belirtmese de, söz konusu kurallar arasında, platformda reşit olmayanların 'duygusal ve fiziksel sağlıklarına' zarar verebilecek şeylere izin verilmediği ve bu nedenle 'cinsel açıdan tatmin edici olan müstehcen içeriğe' yer tanınmadığı belirtiliyor.

Kim Kardashian'a tanınan ayrıcalığa PornHub'dan tepki

Söz konusu karar, PornHub'ın yasaklandığı tek örnek değil. Geçtiğimiz eylül ayında da PornHub, Instagram'dan kalıcı olarak yasaklanma kararı almıştı.

PornHub bu kararın ardından ise Instagram'ın çıplaklığı profillerinde sergilemekten çekinmeyen ünlü isimlere tanıdığı ayrıcalıklara işaret ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"PornHub'ın iş için güvenli olan hesabı üç haftadır engellenmiş durumda. Söz konusu süreçte Kim Kardashian ise, Instagram'dan herhangi bir kısıtlayıcı işlem görmeden 330 milyon takipçisiyle tamamen ifşa edilmiş bir k** fotoğrafını paylaştı."

Söz konusu tarihlerde Kim Kardashian, Interview Magazine dergisine verdiği pozları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Öte yandan ABD'deki Ulusal Cinsel İstismar Merkezi'nin direktörlerinden Lina Nealon, PornHub'ın YouTube hesabının kapatılmasına dair "PornHub, insanları doğrudan yetişkin içerikgrafi sitelerine yönlendiriyordu ki bu, YouTube'un politikalarına yönelik doğrudan bir ihlaldir" demişti.

Nealon ayrıca PornHub'ın YouTube kanalında kadınların ve çocukların istismara uğradığı, ırkçılığa ve daha fazlasına maruz kaldığına ilişkin videoların çocuklar tarafından izlemesine "izin verildiğini' dile getirdi.