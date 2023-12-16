Pornhub'ın 2023 ülke bazlı en çok izlenen ''türleri'' açıkladı

Yetişkin içerik film sitesi Pornhub, 2023 yılında hangi ülkede ne tür içeriklerin izlendiğine dair istatistiklerini açıkladı.

İnternetteki yetişkin içerikli film platformlarından Pornhub, 20 ülkedeki 2023 istatistiklerini paylaştı.

Pornhub'tan hangi ülkede ne tür içeriklerin izlendiğine dair grafikle yapılan açıklama sosyal medyada da günün konusu oldu.

SİTEYİ EN ÇOK ZİYARET EDEN ÜLKELER

Ayrıca Pornhub en çok içerik izlenen ülkenin ABD olduğunu açıklarken, ABD'yi Filipinler, Fransa, Meksika ve İngiltere takip etti.

EN ÇOK ARANAN YILDIZ

Öte yandan en çok aranan yetişkin içerikli film yıldızının "Abella Danger" olduğu açıklanan istatistiklerde, en çok aranan film karakterinin de Star Wars (Yıldız Savaşları), en çok aranan video oyununun ise Fortnite olduğu belirtildi.

EN ÇOK, EN AZ İZLENEN GÜNLER

Pornhub ziyaretçileri arasındaki en yüksek kullanıcı kitlesinin 37 yaşında olduğu belirtilirken, en çok içeriğin Pazartesi günü, en az içeriğin ise Cumartesi günü izlendiği açıklandı.

AKILLI TELEFONLAR ÇOĞUNLUKTA

Cihaz kategorilerine bakıldığında ise Pornhub'ı ziyaret eden kullanıcıların büyük bir kısmının akıllı telefonla siteye erişim sağladığı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ UTANDIRAN "EN ÇOK ARANANLAR" GRAFİĞİ

İşte PornHub tarafından paylaşılan ve sosyal medyada günün konularından olan "hangi ülkede ne tür içerikler izleniyor" istatistiklerine ait o grafik: