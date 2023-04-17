  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Samsung, Google'e büyük darbeye hazırlanıyor

Samsung, Google'e büyük darbeye hazırlanıyor

Samsung, Google'e büyük darbeye hazırlanıyor
Güncelleme:

Samsung, elektronik cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanabilir.

New York Times’ın aktardığına göre Samsung’un bu planı, Google’ın yaklaşık yıllık 3 milyar dolarlık gelirini çöpe atabilir.

 Habere göre, taraflar arasındaki müzakereler hala devam ediyor. Henüz net kararını vermeyen Samsung, Google’ı varsayılan sağlayıcı olarak tutmaya bir ihtimal devam edebilir.

Microsoft, Bing’e yapay zeka sohbet yazılımı ChatGPT desteği sunarken Google buna yanıt veremedi. ChatGPT desteği de Bing’e yönelik ilgiyi artırıyor.

Bu gelişmeyle birlikte Google’ın geliştiricisi Alphabet’in hisseleri yüzde bir düşerken Microsoft’un hisseleri yüzde bire yakın değer kazandı.

Etiketler samsung google darbe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konutta bir dönemin sonu! Acı gerçek ortaya çıktı
200 TL eridi, ekonomistler ''yeni banknotlar yolda'' dedi
Fatih Portakal ''ahlak yoksunu'' dedi, DSP lideri ''Washington portakalı''
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Dolar/TL için geçmiş olsun açıklaması
İl il hangi parti kaç milletvekili çıkaracak anketi açıklandı
Emeklilikte her şeyi değiştirecek düzenleme: Maaş hesabı değişiyor!
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul'da ziyarete açıldı
İlk trafik kazasını yapan Togg'un nerede tamir edileceği ortaya çıktı
Bankalardaki döviz hesaplarında dikkat çeken değişim
Yatırım tavsiyesini bu sefer yapay zeka, ChatGPT verdi!