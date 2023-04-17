Samsung, Google'e büyük darbeye hazırlanıyor

Samsung, elektronik cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanabilir.

New York Times’ın aktardığına göre Samsung’un bu planı, Google’ın yaklaşık yıllık 3 milyar dolarlık gelirini çöpe atabilir.

Habere göre, taraflar arasındaki müzakereler hala devam ediyor. Henüz net kararını vermeyen Samsung, Google’ı varsayılan sağlayıcı olarak tutmaya bir ihtimal devam edebilir.

Microsoft, Bing’e yapay zeka sohbet yazılımı ChatGPT desteği sunarken Google buna yanıt veremedi. ChatGPT desteği de Bing’e yönelik ilgiyi artırıyor.

Bu gelişmeyle birlikte Google’ın geliştiricisi Alphabet’in hisseleri yüzde bir düşerken Microsoft’un hisseleri yüzde bire yakın değer kazandı.