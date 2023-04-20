SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in fırlattığı Starship roketi test uçuşuna başlamasından 4 dakika sonra infilak etti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve onun uzun bir süredir uzaya fırlatılması beklenen, "dünyanın en güçlü roketi" unvanına yakıştırılan roketi Starship’i bugün uzaya fırlatmayı denedi. Starship'in fırlatma denemesi Teksas'taki Boca Chica'dan Türkiye saatiyle 16:34 civarında yapıldı.

SpaceX'in canlı yayınında roketin başarılı bir şekilde fırlatıldığı, kilometrelerce yukarıya çıktığı görüldü.

Ancak BBC'nin aktardığına göre, güçlendiricinin üst kademeden ayrılmaya çalıştığı noktada işler ters gitti ve güçlendirici yuvarlanmaya başladı, ardından patladı.

Roketin yerden kalkmış olması ise bir başlangıç. Şirket, yüksek ihtimalle neyin doğru neyin yanlış gittiğini değerlendirecek ve sonra bir kez daha deneyecek.

SpaceX'ten Starship'in havalandıktan birkaç dakika sonra patlamasının ardından son anlarda neler olduğuna dair bilgilendirme yapıldı.

Musk daha önce 17 Nisan'da yapılması planlanan ilk denemeyle ilgili beklentileri düşük tutma çağrısı yapmıştı.

Musk, Twitter Sohbet Odaları'nda yaptığı konuşmada "Devasa bir roketin ilk fırlatılması çok karmaşık bir olay, bu yüzden başarılı olmayabilir. Çok dikkatli olacağız ve bizi endişelendiren herhangi bir şey görürsek fırlatmayı erteleyeceğiz" demiş ve "Fırlatmayı başarırsak fırlatma rampasının yok olmadığı her durumu bir kazanım olarak kabul edeceğim." demişti.