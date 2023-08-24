Spotify en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Spotify, 2023 yazında dünyada ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Popüler müzik servisi Spotify, bu yaz döneminde dünya çapında ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI 20. “Anti-Hero” - Taylor Swift 19. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa 18. “TQM” - Fuerza Regida 17. “Wasted On You” - Morgan Wallen 16. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress, Ice Spice 15. “Something in the Orange” - Zach Bryan 14. “Barbie World" (Aqua ile) (Barbie albümünden) - Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua 13. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma 12. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny 11. “All My Life" (feat. J. Cole) - Lil Durk, J. Cole



10. “You Proof” - Morgan Wallen 9. “un x100to” * Grupo Frontera, Bad Bunny 8. “See You Again (feat. Kali Uchis)” - Tyler, The Creator 7. “Kill Bill” - SZA 6. “Fast Car” - Luke Combs 5. “Vampire” - Olivia Rodrigo 4. “Fukumean” - Gunna 3. “Cruel Summer” - Taylor Swift 2. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma 1. “Last Night” - Morgan Wallen



DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI 20. “Calm Down" - Rema, Selena Gomez 19. “I Wanna Be Yours” - Arctic Monkeys 18. “TQM” - Fuerza Regida 17. “Classy 101” - Feid, Young Miko 16. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa 15. “Vampire” - Olivia Rodrigo 14. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” - Bizarrap, Peso Pluma 13. “Kill Bill” - SZA 12. “LALA” - Myke Towers 11. “Cupid - Twin Ver.” - FIFTY FIFTY 10. “As It Was” - Harry Styles 9. “Sprinter” - Dave, Central Cee 8. “Daylight” - David Kushner 7. “Flowers” - Miley Cyrus 6. “un x100to” - Grupo Frontera, Bad Bunny 5. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma 4. “Cruel Summer” - Taylor Swift 3. “Seven (feat. Latto)” - Jung Kook, Latto 2. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny 1. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma