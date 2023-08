Spotify en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Spotify, 2023 yazında dünyada ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Popüler müzik servisi Spotify, bu yaz döneminde dünya çapında ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI

20. “Anti-Hero” - Taylor Swift

19. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa

18. “TQM” - Fuerza Regida

17. “Wasted On You” - Morgan Wallen

16. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress, Ice Spice

15. “Something in the Orange” - Zach Bryan

14. “Barbie World" (Aqua ile) (Barbie albümünden) - Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua

13. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma

12. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny

11. “All My Life" (feat. J. Cole) - Lil Durk, J. Cole



10. “You Proof” - Morgan Wallen

9. “un x100to” * Grupo Frontera, Bad Bunny

8. “See You Again (feat. Kali Uchis)” - Tyler, The Creator

7. “Kill Bill” - SZA

6. “Fast Car” - Luke Combs

5. “Vampire” - Olivia Rodrigo

4. “Fukumean” - Gunna

3. “Cruel Summer” - Taylor Swift

2. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

1. “Last Night” - Morgan Wallen



DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI

20. “Calm Down" - Rema, Selena Gomez

19. “I Wanna Be Yours” - Arctic Monkeys

18. “TQM” - Fuerza Regida

17. “Classy 101” - Feid, Young Miko

16. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa

15. “Vampire” - Olivia Rodrigo

14. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” - Bizarrap, Peso Pluma

13. “Kill Bill” - SZA

12. “LALA” - Myke Towers

11. “Cupid - Twin Ver.” - FIFTY FIFTY

10. “As It Was” - Harry Styles

9. “Sprinter” - Dave, Central Cee

8. “Daylight” - David Kushner

7. “Flowers” - Miley Cyrus

6. “un x100to” - Grupo Frontera, Bad Bunny

5. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma

4. “Cruel Summer” - Taylor Swift

3. “Seven (feat. Latto)” - Jung Kook, Latto

2. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny

1. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma