Spotify en çok dinlenen şarkıları açıkladı
Spotify, 2023 yazında dünyada ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.
Popüler müzik servisi Spotify, bu yaz döneminde dünya çapında ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.
ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI
20. “Anti-Hero” - Taylor Swift
19. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa
18. “TQM” - Fuerza Regida
17. “Wasted On You” - Morgan Wallen
16. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress, Ice Spice
15. “Something in the Orange” - Zach Bryan
14. “Barbie World" (Aqua ile) (Barbie albümünden) - Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua
13. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma
12. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny
11. “All My Life" (feat. J. Cole) - Lil Durk, J. Cole
10. “You Proof” - Morgan Wallen
9. “un x100to” * Grupo Frontera, Bad Bunny
8. “See You Again (feat. Kali Uchis)” - Tyler, The Creator
7. “Kill Bill” - SZA
6. “Fast Car” - Luke Combs
5. “Vampire” - Olivia Rodrigo
4. “Fukumean” - Gunna
3. “Cruel Summer” - Taylor Swift
2. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma
1. “Last Night” - Morgan Wallen
DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI
20. “Calm Down" - Rema, Selena Gomez
19. “I Wanna Be Yours” - Arctic Monkeys
18. “TQM” - Fuerza Regida
17. “Classy 101” - Feid, Young Miko
16. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa
15. “Vampire” - Olivia Rodrigo
14. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” - Bizarrap, Peso Pluma
13. “Kill Bill” - SZA
12. “LALA” - Myke Towers
11. “Cupid - Twin Ver.” - FIFTY FIFTY
10. “As It Was” - Harry Styles
9. “Sprinter” - Dave, Central Cee
8. “Daylight” - David Kushner
7. “Flowers” - Miley Cyrus
6. “un x100to” - Grupo Frontera, Bad Bunny
5. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma
4. “Cruel Summer” - Taylor Swift
3. “Seven (feat. Latto)” - Jung Kook, Latto
2. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny
1. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma
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