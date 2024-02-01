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Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı

Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı
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Popüler müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye fiyatlarını güncelledi. Bireysel abonelik ücreti 59.99 TL oldu.

Türkiye'de yükselen kur ve artan maliyetler nedeniyle birçok firma ürünlerinde zam yapmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 39,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi. 

Öğrenci paketi ise 21,99 TL’den 32,99 TL‘ye çıkarıldı. 

Önceden 54,99 TL olan 'Duo' paket seçeneği ise 79,99 TL oldu. Aile paketi de 99,99 TL‘ye yükseltildi.

Etiketler spotify abonelik ücreti bireysel abonelik spotify öğrenci
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