  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Spotify'a yeni pahalı abonelik geliyor

Spotify'a yeni pahalı abonelik geliyor

Spotify'a yeni pahalı abonelik geliyor
Güncelleme:

Spotify yeni ve pahalı bir abonelik sistemine hazırlanıyor. Spotify'nin Premium Plus adında sunacağı abonelik planının ücreti her kullanıcının temel planına bağlı olarak değişecek.

Spotify müzik meraklıları için daha pahalı bir abonelik planlıyor. "Premium Plus" isimli yeni abonelik seçeneğinde, daha iyi ses ve yeni çalma listesi düzenleme araçlarına olanak tanıyan plan için kullanıcılardan her ay en az 5 dolar daha fazla ücret alınacağı belirtiliyor.

Platformun sunacağı "Premium Plus", yükseltme olarak sunulacak ve mevcut abonelik planlarını etkilemeyecek. Fiyatlandırma ise her kullanıcının temel planına bağlı olarak değişecek.

Yeni özellikler arasında, Spotify'ın ilk olarak 2021'de duyurduğu ancak defalarca ertelediği yüksek kaliteli sese erişim yer alıyor. Yayıncı, ses kalitesine öncelik verenlerin dikkatini çekmek için Amazon Music Unlimited, Apple Music ve Block'a ait Tidal ile rekabet ediyor. Bu platformların tümü Spotify'ın mevcut bireysel planına benzer şekilde fiyatlandırılıyor ve halihazırda yüksek kaliteli ses sunuyor.

Yeni uygulama için ödeme yapan kullanıcılar aynı zamanda yılın belirli etkinlikleri ve zamanları için anında özel oynatma listeleri de oluşturabilecek. Bloomberg'in haberine göre Spotify, kullanıcının tercihlerini öğrenecek ve özelleştirilmiş çalma listeleri oluşturacak.

Etiketler spotify Spotify üyelik Spotify üyelik ücreti Spotify ücreti premium plus Spotify premium plus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadınlara saldıran kadın çetesi: Saldırıların sebebi ortaya çıktı Kadınlara saldıran kadın çetesi: Saldırıların sebebi ortaya çıktı Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü Merakla beklenen Light Phone 3 ortaya çıktı Merakla beklenen Light Phone 3 ortaya çıktı Bugün ve yarın kavrulmaya, bayramda ıslanmaya hazır olun Bugün ve yarın kavrulmaya, bayramda ıslanmaya hazır olun Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu En beğenilen bakanlar anketi açıklandı En beğenilen bakanlar anketi açıklandı İstanbul'daki 130 milyon TL'lik yalı soygunu 12 saatte çözüldü İstanbul'daki 130 milyon TL'lik yalı soygunu 12 saatte çözüldü Hazine ve Maliye Bakanlığı RT'ledi: ''Aha ona da vergi kesecek'' Hazine ve Maliye Bakanlığı RT'ledi: ''Aha ona da vergi kesecek'' Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum'' Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum'' Hacı Sabancı'ya babalık davası Hacı Sabancı'ya babalık davası