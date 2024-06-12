Spotify'a yeni pahalı abonelik geliyor

Spotify yeni ve pahalı bir abonelik sistemine hazırlanıyor. Spotify'nin Premium Plus adında sunacağı abonelik planının ücreti her kullanıcının temel planına bağlı olarak değişecek.

Spotify müzik meraklıları için daha pahalı bir abonelik planlıyor. "Premium Plus" isimli yeni abonelik seçeneğinde, daha iyi ses ve yeni çalma listesi düzenleme araçlarına olanak tanıyan plan için kullanıcılardan her ay en az 5 dolar daha fazla ücret alınacağı belirtiliyor.

Platformun sunacağı "Premium Plus", yükseltme olarak sunulacak ve mevcut abonelik planlarını etkilemeyecek. Fiyatlandırma ise her kullanıcının temel planına bağlı olarak değişecek.

Yeni özellikler arasında, Spotify'ın ilk olarak 2021'de duyurduğu ancak defalarca ertelediği yüksek kaliteli sese erişim yer alıyor. Yayıncı, ses kalitesine öncelik verenlerin dikkatini çekmek için Amazon Music Unlimited, Apple Music ve Block'a ait Tidal ile rekabet ediyor. Bu platformların tümü Spotify'ın mevcut bireysel planına benzer şekilde fiyatlandırılıyor ve halihazırda yüksek kaliteli ses sunuyor.

Yeni uygulama için ödeme yapan kullanıcılar aynı zamanda yılın belirli etkinlikleri ve zamanları için anında özel oynatma listeleri de oluşturabilecek. Bloomberg'in haberine göre Spotify, kullanıcının tercihlerini öğrenecek ve özelleştirilmiş çalma listeleri oluşturacak.