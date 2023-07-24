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Spotify'dan Türkiye'de abonelik ücretlerine zam

Spotify'dan Türkiye'de abonelik ücretlerine zam
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Online müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için fiyat 9,99 dolar olan premium fiyatını 1 dolar artırarak 10,99 dolara çıkarmıştı.

Spotify, bu zamların ardından Türkiye'de de Premium fiyatlarını artırdı.

Spotify'da yapılan zamların ardından fiyat listesi ise şöyle

Bireysel: ₺29,99 - ₺39,99
Duo: ₺39,99 - ₺54,99
Aile: ₺49,99 - ₺64,99
Öğrenci: ₺14,99 - ₺21,99

Etiketler spotify türkiye abonelik ücreti
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