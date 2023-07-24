Spotify'dan Türkiye'de abonelik ücretlerine zam

Online müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için fiyat 9,99 dolar olan premium fiyatını 1 dolar artırarak 10,99 dolara çıkarmıştı. Spotify, bu zamların ardından Türkiye'de de Premium fiyatlarını artırdı. Spotify'da yapılan zamların ardından fiyat listesi ise şöyle Bireysel: ₺29,99 - ₺39,99

Duo: ₺39,99 - ₺54,99

Aile: ₺49,99 - ₺64,99

Öğrenci: ₺14,99 - ₺21,99