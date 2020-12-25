Telegram kullanıcılarına kötü haber

Telegram, yaklaşık 500 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulama, her ne kadar WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilse de son aldığı karar, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacaklarını açıkladı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar, pek çok kullanıcının tepkisini çekti.