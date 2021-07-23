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TikTok'a 750 bin euroluk ceza

TikTok'a 750 bin euroluk ceza

Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), popüler sosyal medya uygulaması TikTok'a, çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilince açıklama sunmadığı için 750 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

DPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe'de yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı kaydedildi.

İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin euro idari ceza verildiği belirtildi. Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.

KULLANICILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜYOR

Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı açılan iki tazminat davası bulunuyor. Bunlardan ilki Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf tarafından ortaklaşa açılmıştı.

Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin euro tazminat ödemesini talep etmişti. Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar euro luk dava açıldığı açıklanmıştı.

Etiketler tiktok ceza hollanda kişisel verilerin korunması
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