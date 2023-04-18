Twitter'da ''devlet destekli medya'' krizi

Kanada Yayın Kurumu (CBC), sosyal medya hesabına eklenen ''devlet destekli medya'' etiketi nedeniyle Twitter'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

CBC’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gazeteciliğimiz tarafsız ve bağımsızdır. Aksini iddia etmek doğru değildir. Bu nedenle Twitter'daki faaliyetlerimize ara veriyoruz” ifadeleri kullanıldı. CBC’nin internet sitesinde konuyla ilgili paylaşılan haberde, kurumun sözcüsü Leon Mar’ın sözlerine de yer verildi. Mar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter, gazetecilerimizin Kanadalılarla iletişim kurması için güçlü bir araç olabilir, ancak bağımsızlığımızın bu şekilde yanlış bir şekilde tanımlanmasına izin vermek yaptıkları işin doğruluğunu ve profesyonelliğini zayıflatıyor” dedi.

MUSK: ETİKETİ DÜZELTTİK

CBC’nin profilinde ilk başta ‘Yüzde 70 devlet destekli medya’ etiketi eklenmişti. CBC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Devlet tarafından finanse ediliyoruz, ancak bu masraflarımızın yalnızca bir kısmını karşılıyor. Reklamlar, tüm platformlardaki masraflarımızı karşılamamıza yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Elon Musk, “Etiketi düzelttik” diyerek CBC’nin profilini ‘Yüzde 69 devlet destekli medya’ etiketiyle güncelledi.

DHA