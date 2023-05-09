  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Twitter'da temizlik başlıyor! Takipçi sayıları düşecek

Twitter'da temizlik başlıyor! Takipçi sayıları düşecek

Twitter'da temizlik başlıyor! Takipçi sayıları düşecek
Güncelleme:

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da aktif olmayan hesaplar kaldırılıyor.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." dedi.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

Etiketler twitter sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'na taşlı provokasyonda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Depremzede ailenin çadırında yangın, bir çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt
Cenaze namazı sonrası 2 evi ateşe verdiler
Ünlü anketçi ''genç seçmen ne istiyor'' sorusuna yanıt verdi
Galatasaray puan farkını açtı!
Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır
Kılıçdaroğlu'ndan o çirkin pankarta ders gibi yanıt
Benzin ve motorine çifte zam
Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı