Twitter'ın merakla beklenen özelliği devrede! Ancak sadece ''parayı veren'' kullanabilecek

Sosyal medyanın en güçlü platformu Twitter merakla beklenen tweet düzenleme özelliğini devreye aldı. Ancak tweet düzenleme özelliğini yalnızca ücretli olan "Twitter Blue" üyeleri kullanabilecek.

ABD'deki Twitter kullanıcıları, platformun aylık 4,99 dolarlık (yaklaşık 90 lira) Twitter Blue aboneliğine üye olduklarında tweetlerini düzenleme imkanına kovuştu.

Düzenlenen tweet'ler, gönderi en son düzenlendiğinde, yanlarında bir simge ve zaman sembolüyle görünecek ve diğer kullanıcılar paylaşımın düzenleme geçmişini görebilecek.

Ancak, düzenleme seçeneği yalnızca tweet'ler için kullanıldığından, retweetler, yanıtlar ve ileti dizileri gibi diğer gönderiler için geçerli olmayacak.

5 DEFAYA KADAR DÜZENLENEBİLECEK

Özelliği deneyen NBC'nin teknoloji muhabiri Ben Collins, kullanıcıların tweet'lerini birden fazla kez düzenleyebileceklerini resmi hesabından duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada ise tweet'lerin 5 defaya kadar düzenlenebileceğini açıkladı.

Bununla birlikte “Düzenle” düğmesi, Twitter kullanıcıları tarafından her zaman aranan bir özellik oldu.

Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin bir tweet’in viral hale gelmesinin ardından değiştirmesine izin vererek yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğinden endişeleniyor. Ancak Twitter, düzenlenmemiş sürümü görme seçeneğinin yanlış bilgilerin paylaşılmasını engelleyeceğini açıkladı.

Washington Post’a konuşan SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, düzenlenen tweetlerin Twitter'da nasıl hasara yol açabileceği konusunda şöyle bir örnel verdi:

“Birisi, sansasyonel kişileri seçipi 'Bu iki ünlü flört etmeye başladı' yazan bir tweet atacak. Ardından bu paylaşım viral olacak. On beş ila 20 dakika bu bir kripto dolandırıcılığına veya kimlik avına dönüşen bir bağlantıya değiştirilecek” dedi.

Diğer taraftan ABD’de “Düzenle” düğmesi Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan iki gün sonra kullanılmaya başladı.

Twitter bu yılın başlarında “Düzenle” seçeneğini Twitter Blue'ya getireceğini duyurdu ve Eylül ayında küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başladı.

ESKİ CEO DORSEY KARŞIYDI

Öte yandan, geçen Kasım ayında Twitter CEO'luğundan ayrılan Jack Dorsey, yıllardır Twitter'a bir “Düzenle” düğmesinin gelmeyeceği konusunda kararlıydı.



2018'de Dorsey, bir etkinlikte Twitter'a düzenleme seçeneği gelme olasılığını tartıştı ve platformun böyle bir özelliğinin kötüye kullanılabileceğini söyledi.