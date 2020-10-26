WhatsApp konuşmalarında yeni dönem sessiz sedasız başladı

Popüler sohbet programı WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Yapılan açıklamaya göre sohbeti süresiz olarak sessize alma özelliği tüm kullanıcılar için aktif edildi.



Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi.

Gadgets 360'da yer alan habere göre, WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.

Başka bir deyişle WhatsApp söz konusu güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak.

Söz konusu özellik hem iOS hem de Android platformları için yayınlandı. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.