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Windows işletim sisteminde büyük açık! Tüm bilgilerimiz sızdı!

Windows işletim sisteminde büyük açık! Tüm bilgilerimiz sızdı!
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Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'ta büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik uzmanları güvenlik açığı nedeniyle Windows kullanıcılarının tüm bilgilerinin internete sızdığını öne sürdü.

Güvenlik araştırmacıları,  Microsoft’un Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı ve Windows 10’daki Alıntı ve Taslak araçlarının kritik bir güvenlik açığına sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Bu, kullanıcıların sildiklerini düşündükleri bilgilerin şu anda internet üzerinde dolaşıyor olabileceği anlamına geliyor.

Söz konusu ekran alıntısı araçlarıyla bir ekran görüntüsü alıp kaydettikten sonra, kırpıp aynı dosyaya tekrar kaydettiğinizde, veriler hâlâ dosyada mevcut olabiliyor.

Kullanıcı, ekrandaki sadece belirli bir alanın ekran görüntüsünü aldığını düşünüyor olsa da arka planda, görüntünün tamamı saklanıyor.

Bilgisayar korsanları uç noktada saklanan görüntünün tamamına ulaşırsa, kullanıcıya ait veriler sızdırılabilir.

MICROSOFT'TAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Microsoft, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak güvenlik açığı sosyal medya ve diğer teknoloji sitelerinde de yayılmaya başladı.

Şirketin, güvenlik açığını kapatacak bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

 

Etiketler Ekran Alıntısı Aracı Alıntı ve Taslak Windows 11 Windows 10 microsoft güvenlik açığı açık kişisel bilgiler
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