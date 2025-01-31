X, yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, dikey video akış sekmesini Türkiye'de kullanıma açtı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, dikey video akışı özelliği ilk olarak ABD'de kullanıma sunuldu. Bu özellik, Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif hale geldi.

Yeni özellik, X'in resmi Türkiye hesabından duyuruldu.

Uygulamanın alt kısmındaki Grok butonun yanına eklenen bu yeni seçenek, Instagram ve TikTok gibi videolar arasında gezinmeye imkan sağlıyor.