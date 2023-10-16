X'e çocuk istismarı cezası

Avustralya'da adı X olarak değişen Twitter'a çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle yaklaşık 386 bin dolar para cezası kesildi.

Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X sosyal medya platformu, yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya e-Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede 2021'de yürürlüğe giren yasa kapsamında Komisyonun, internet uygulaması şirketlerinden güvenlik politikaları hakkında bilgi isteyebileceği ve buna uymayanlara para cezası verilebileceği bildirildi.

Yılın başlarında hazırlanan raporda X, TikTok, Google, Twitch ve Discord'un çocuk istismarıyla ilgili uygulamalarının incelendiği kaydedilen açıklamada, bazı teknoloji şirketlerinin bu alanda üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

700 BİN DOLARA KADAR PARA CEZASI

Açıklamada, X'in soruşturmadaki "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi bir dizi önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" ifade edildi.

Soruşturmada Komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şirketin cezayı ödemek için 28 gününün olduğu aksi takdirde günlük 700 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, komisyonun çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardığı bildirildi.