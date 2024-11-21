'X'in yeni rakibi Bluesky büyüme rekoru kırdı

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in rakibi Bluesky'nin kullanıcı sayısı, bir hafta önce 15 milyonken, şu anda 21 milyonu aştı.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından oluşturulan sosyal medya platformu Bluesky, son üç ayda kullanıcı tabanının üç katına çıkmasıyla birlikte büyümede büyük bir artış gördü.

Kısa sürede 20 milyon barajını aşan Bluesky, 21 milyon kullanıcıya ulaştı.

Haber3.com da artk Bluesky'da!

Türkiye'nin haber sitesi Haber3.com'da Bluesky'da kesintisiz haber akışına başladı. Haber3.com'a destek vermek isteyen okurlarımızın Türkiye'nin haber sitesi Haber3.com'da Bluesky'da kesintisiz haber akışına başladı. Haber3.com'a destek vermek isteyen okurlarımızın https://bsky.app/profile/haber3com.bsky.social adresinden takip etmesi yeterli.

Bluesky'nin mevcut ivmesi Engadget'ın bir raporuna göre, uygulamanın geçen hafta birkaç gün içinde bir milyon yeni kullanıcı eklemesiyle kanıtlanıyor.

Analitik firması App Figures tarafından sağlanan veriler, Bluesky'nin altı gündür Apple App Store'daki en iyi uygulama ve son dört gündür Google Play Store'daki en iyi oyun dışı uygulama olduğunu gösteriyor.

'X'TEN GÖÇ ETTİLER

Bluesky'nin son zamanlardaki kullanıcı sayısındaki artış, kullanıcıların X'ten kitlesel göçüne bağlanabilir. ABD'deki Seçim Günü'nden bu yana, birçok aktör, yönetmen, müzisyen ve gazeteci platformu terk etti. Bunun başlıca nedeni, X'in Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık yarışındaki seçim zaferi ve milyarder sahibi Elon Musk'ın başkan seçilmiş kişiyle yakınlaşmasıyla daha da "toksik" hale geleceği endişesiydi.