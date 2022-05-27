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Yeni araştırma: Ay'da yeni bir enerji kaynağı olabilir mi?

Yeni araştırma: Ay'da yeni bir enerji kaynağı olabilir mi?

Araştırmacılar Ay'daki eski volkanik patlamalar, gelecekteki ay kaşifleri için beklenmedik bir su kaynağı sağlayabileceğini belirtti.

CNN International'ın haberine göre; 2 milyar ila 4 milyar yıl önce, ay volkanik bir sıcak noktaydı. Yüzeyde on binlerce volkan patladı ve ay yüzeyinde yüz binlerce mil kare lav saldı.

Bu aktivite, günümüz Hawaii'sindeki özelliklere benzer, ancak çok daha büyük bir ölçekte devasa nehirler ve lav gölleri yarattı.

Araştırmacılar Ay volkanları patladığında, karbon monoksit ve su buharından oluşan dev bulutların da salınmış olmalarının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu bulutlar hareket etti ve ince, geçici atmosferler yaratabilirdi.
Ancak su buharının ay yüzeyine yerleşip bugün ay kutuplarındaki kraterlerde var olabilecek buz katmanları oluşturması da mümkündür.

Araştırmacılar, bu meydana geldiğinde insanlar Dünya'da yaşıyor olsaydı, ay yüzeyinde gece ve gündüz sınırında bir don gölgesinin görülebileceğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca NASA Artemis misyonu insanları aya geri döndürmeye ve bu on yılın sonunda ilk kez Ay'ın güney kutbuna inmeye hazırlanırken, bu buzun içme suyu sağlayabileceğini ve roket yakıtı için bir kaynak olarak hizmet edebileceğini ifade etti.

Geçmiş araştırmalar, ayın önceden inanıldığından daha fazla su içerebileceği fikrine destek verdi.

Etiketler ay araştırma
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