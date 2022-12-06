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Yeni araştırma: Dünyadaki oksijen nereden geliyor?

Yeni araştırma: Dünyadaki oksijen nereden geliyor?
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Yapılan araştırmalar oksijenin bilinen üretim mekanizmalarının dışında, farklı bir kaynaktan gelebileceğini ortaya koydu.

Inverse'te yer alan habere göre; Dünya atmosferindeki oksijen miktarı onu yaşanabilir bir gezegen yapan en büyük faktörlerden biri. Atmosferin yüzde yirmi biri bu hayat veren elementten oluşuyor. Ancak 2,8 ila 2,5 milyar yıl önceki Neoarchean dönemine kadar bu oksijen neredeyse yoktu.

 PEKİ, DÜNYA'NIN ATMOSFERİ NASIL OKSİJENLENDİ?

Nature Geoscience'da yayımlanan bir araştırma, dünyanın ilk oksijeninin -en azından bir kısmının- yer kabuğunun hareketi ve yıkımı yoluyla tektonik bir kaynaktan geldiğini ortaya koydu.

Araştırma, Archean dönemi dip sularında ve çökeltilerde oksitlenmiş maddelerin yokluğunun oksitlenmiş magma oluşumunu önleyip önleyemeyeceğini test etmeyi amaçladı.

Araştırma sonucunda Archean yitiminin, Dünya'nın oksijenlenmesinde, 2,7 milyar yıl önceki erken oksijen esintilerinde ve ayrıca atmosferik oksijende yüzde iki oranında (2,45 ila 2,32) bir artışa işaret eden Büyük Oksidasyon Olayında hayati, öngörülemeyen bir faktör olabileceği gözlemlendi.

Etiketler araştırma dünya oksijen
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