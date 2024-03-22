Anasayfa Video Galeriler Gündem 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu 22 Mart 2024 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 14:50 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd709c75b934b676029193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı İETT otobüsünde yumruk yumruğa kavga Kreşte eğitmen şiddeti kamerada! Minik çocuk ölümden döndü Cübbeli Ahmet İsmailağa cematini tehdit etti: ''Bildiklerimi anlatacağım!'' Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ''HGS'' ve ''İSPARK'' oldu Murat Kurum: Ahıskalı Türkler bizim öz kardeşimizdir Cesedi yanmış halde bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı