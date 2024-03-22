30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi.

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