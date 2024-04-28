Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu 28 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:20 Cezaevinde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle anoreksiya teşhisi konan ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildikten sonra ilk kez konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662e937a2dc9f29a7e08bb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu İnşaatta korkunç ölüm; 6'ncı kattan düşerek öldü Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı