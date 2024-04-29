Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

Kastamonu'da bir köy muhtarı tartıştığı köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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