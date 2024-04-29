Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 00:00 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 00:00 Kastamonu'da bir köy muhtarı tartıştığı köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662eb8fe2d1869154f05ea23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu