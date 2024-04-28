Anasayfa Video Galeriler Gündem Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti 28 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:35 Güncelleme: 28 Nisan 2024 Pazar 21:35 Çin'de dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662e96ff654b7fdd4c095c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu İnşaatta korkunç ölüm; 6'ncı kattan düşerek öldü Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı