Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği 28 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 28 Nisan 2024 Pazar 21:55 Cumartesi günü Muş'ta gökyüzünde endişe yaratan gizemli bir cisim görüntülenmişti. Gizemli cisim bu sefer de Elazığ'da ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662e9bb0af9408105a0e9013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu İnşaatta korkunç ölüm; 6'ncı kattan düşerek öldü Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı