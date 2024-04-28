Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği

Cumartesi günü Muş'ta gökyüzünde endişe yaratan gizemli bir cisim görüntülenmişti. Gizemli cisim bu sefer de Elazığ'da ortaya çıktı.

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