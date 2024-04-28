Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu

Atanamayan öğretmenler bugün sıkıntılarına dikkat çekebilmek için sokaktaydı. Ancak başkent Ankara'daki atanamayan öğretmenler mitinginde öğretmen adayları dolu yağışının kurbanı oldu.

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