Anasayfa Video Galeriler Gündem Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu 28 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:30 Güncelleme: 28 Nisan 2024 Pazar 21:30 Atanamayan öğretmenler bugün sıkıntılarına dikkat çekebilmek için sokaktaydı. Ancak başkent Ankara'daki atanamayan öğretmenler mitinginde öğretmen adayları dolu yağışının kurbanı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662e95d7e47d4ff4ab013c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia Korhan Berzeg'in kafatası parçaları bulundu İnşaatta korkunç ölüm; 6'ncı kattan düşerek öldü Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı