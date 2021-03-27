Anasayfa Video Galeriler Gündem 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! 27 Mart 2021 Cumartesi Saat: 14:40 Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin öldüğü, 165 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605f19bb1501ea49f329bf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi Pakistanlı sanatçının Türkiye'ye uzanan film gibi hikayesi Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi! Merkel’in market alışverişi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı Anne kedi, yavrularını doktora götürdü Esnaf isyan etti: ''Kongreler dolu, dükkanlarımız kapalı'' İzmir'de 5 aylık hamile kadın sokak ortasında katledildi!