Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 hain daha öldürüldü 6 hain daha öldürüldü 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 11:29 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:29 Mehmetçik'in hem sınır içi hem sınır dışı operasyonları tüm hızıyla sürerken Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d06e65fffb737d8810100a" allowfullscreen></iframe> Etiketler terör terörist operasyon BENZER VİDEOLAR Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı Altın madenindeki facianın bilirkişi raporu tamamlandı Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' yanıtı sosyal medyayı salladı Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada 16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var