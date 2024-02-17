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6 hain daha öldürüldü

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Mehmetçik'in hem sınır içi hem sınır dışı operasyonları tüm hızıyla sürerken Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Etiketler terör terörist operasyon
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