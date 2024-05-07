Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ile Özel bir araya geldi 7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ile Özel bir araya geldi 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 12:52 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 12:52 CHP lideri Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639f9e1f078d5503e0c7fe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var Taksim'de ''bana dokundun'' kavgası: Bu seferki tacizci bir kadın Dolandırıcıların sınavsız ehliyet oyunu ifşa oldu Esenyurt'ta iş başvurusu hırsızlığı kamerada Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada 6 yaşında lösemiye yakalanmıştı, LÖSEV'in gönüllü elçisi oldu Sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Aynı ilçede farklı noktalardaki sıcaklık farkı şaşırtıyor