Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 16:15 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 16:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66056d8b21ba6904000e8d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi Denizde erkek cesedi bulundu Okulda temizlik faciası: 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor 9 günlük bayram tatilinde rota Yunan adalarına çevrildi Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı