Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Nihal Candan'a tahliye kararı Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Nihal Candan'a tahliye kararı 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 13:46 Güncelleme: 26 Nisan 2024 Cuma 13:46 Suç örgütü üyeliği suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b85ebcb4876ace90822e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Japonya'dan Türkiye'ye 60 milyar yen finansman desteği İstanbul'da film gibi operasyon: Polisi görünce ateşe verdiler Taksim bombacısına rekor hapis cezası Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Kadını balkondan atan avukat gülüp müzik açmış Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu