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  4. Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Nihal Candan'a tahliye kararı

Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Nihal Candan'a tahliye kararı

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Suç örgütü üyeliği suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

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