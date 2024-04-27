Anasayfa Video Galeriler Gündem Gecenin hayaleti gündüz görüntülendi Gecenin hayaleti gündüz görüntülendi 27 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 09:45 Güncelleme: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:45 Tokat'ta gecenin hayaleti olarak adlandırılan bir vaşak gün ışığında fotokapanla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662c9f1c907902c70e0c7303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü Ünlü hakem hırsızlıktan tutuklandı; hırsızlık anı kamerada Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Yarım milyon TL'lik hırsızlık yapan bağ fareleri yakalandı: 42 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var Uçakta rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumunu böyle açıkladı Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı