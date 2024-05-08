Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 14:16 Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b5f014b9d3d208c0184e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası