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Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı

İstanbul Ataşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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