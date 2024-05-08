Anasayfa Video Galeriler Gündem Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı Uyuşturucu operasyonu sonrası mahalle karıştı 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 16:46 İstanbul Ataşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b82438d3ad825e00d81b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu